Louzac-Saint-André

Pique-nique géant à la Noyeraie

3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er mai la Noyeraie vous ouvre grand les portes pour un moment tout simple et joyeux un pique-nique sous les noyers.

Apportez votre panier, votre nappe, votre couverture, vos bouquins, vos ballons, vos chiens, selon vos envies du moment…

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3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

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English :

We’re opening the afterworks season with a touch that stings!

For this 1st rendez-vous at La Noyeraie, we’re celebrating our new MOUTARDES AUX NOIXES, born of our orchards and the expertise of the Delacour family in the Vexin region. To be tasted on the spot!

L’événement Pique-nique géant à la Noyeraie Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Cognac