Pique-nique intergénérationnel Rouans
dimanche 16 août 2026 · Rouans
Informations pratiques
Rouans
Pique-nique intergénérationnel
Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16 14:00:00
Date(s) :
2026-08-16
C’est l’été ! l’association Parents Top, vous invite à un pique-nique, au coeur de la campagne à proximité de la Loire. Rendez-vous à Rouans pour le départ groupé.
Au programme de cet été, Parentop vous propose un – ́ ́ l.
Concept simple et efficace !
Pour cela, il faut
au choix des grands-parents, enfants, oncles, tantes, cousins, parents, personnes vivant seules, etc.
un deux roues ou simple roue, les tandems sont les bienvenus
un déjeuner, une nappe
Pratique
départ depuis l’église de Rouans à 10h30
l’association passera par le village de Launay, direction le canal de la Martinière. Si vous êtes sur le chemin, vous pouvez vous joindre au groupe de cyclistes en cours de route, il suffit de prévenir
le lieu de pique-nique sera choisi ensemble le meilleur endroit où s’installer pour pique-niquer
pour vous inscrire à ce rendez-vous c’est par ici
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .
Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 56 87 75 parentop44@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s summer! The Parents Top association invites you to a picnic in the heart of the countryside near the Loire River. Meet in Rouans for the group departure.
L’événement Pique-nique intergénérationnel Rouans a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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