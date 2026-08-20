Pique-nique partagé végane Salle des cartoucheries Rennes
dimanche 23 août 2026 · Salle des cartoucheries · Rennes
Informations pratiques
Et si le meilleur moyen de parler de véganisme était tout simplement de se retrouver autour d’un pique-nique ?
Le dimanche 23 août à 13h, l’association FUTUR, à travers son initiative FUTUR Vegan Experience, organise un grand pique-nique partagé 100 % vegan à la salle des Cartoucheries.
Le principe est simple : chacun apporte une préparation 100 % végétale à partager, s’installe, échange avec les autres participants et profite d’un moment convivial. L’objectif de FUTUR est clair : montrer que le véganisme rassemble, qu’il est accessible et qu’il peut être joyeux, festif et profondément convivial.
Un pique-nique ouvert à toutes et tous
Pas besoin d’être vegan depuis toujours pour participer. L’événement est ouvert aux personnes vegan, aux personnes en transition, mais aussi à toutes celles et ceux qui sont simplement curieux de découvrir une alimentation 100 % végétale.
Chacun est invité à apporter quelque chose à partager : plat salé, dessert, recette maison… Un bénévole référent de FUTUR sera présent sur place pour accueillir et accompagner les participants.
Le rendez-vous local
dimanche 23 août à 13h
Salle des cartoucheries
Pique-nique partagé
Dans les grandes villes, FUTUR espère réunir jusqu’à 50 personnes autour de ce moment de partage.
Un événement accessible
Les pique-niques sont accessibles à partir de 0 €. L’inscription est obligatoire et gratuite. Une contribution libre ou un don peut être effectué pour soutenir FUTUR et permettre à l’association de continuer à organiser des événements de sensibilisation accessibles partout en France.
Réservations : https://www.helloasso.com/associations/futur-paris/evenements/pic-nic-geants
Si cette première édition rencontre le succès espéré, FUTUR envisage déjà d’organiser un second événement à la fin de l’été.
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