Pique-nique partagé végane Salle des cartoucheries Rennes

Informations pratiques

Et si le meilleur moyen de parler de véganisme était tout simplement de se retrouver autour d’un pique-nique ?

Le dimanche 23 août à 13h, l’association FUTUR, à travers son initiative FUTUR Vegan Experience, organise un grand pique-nique partagé 100 % vegan à la salle des Cartoucheries.

Le principe est simple : chacun apporte une préparation 100 % végétale à partager, s’installe, échange avec les autres participants et profite d’un moment convivial. L’objectif de FUTUR est clair : montrer que le véganisme rassemble, qu’il est accessible et qu’il peut être joyeux, festif et profondément convivial.

Un pique-nique ouvert à toutes et tous

Pas besoin d’être vegan depuis toujours pour participer. L’événement est ouvert aux personnes vegan, aux personnes en transition, mais aussi à toutes celles et ceux qui sont simplement curieux de découvrir une alimentation 100 % végétale.

Chacun est invité à apporter quelque chose à partager : plat salé, dessert, recette maison… Un bénévole référent de FUTUR sera présent sur place pour accueillir et accompagner les participants.

Le rendez-vous local

dimanche 23 août à 13h

Salle des cartoucheries

Pique-nique partagé

Dans les grandes villes, FUTUR espère réunir jusqu’à 50 personnes autour de ce moment de partage.

Un événement accessible

Les pique-niques sont accessibles à partir de 0 €. L’inscription est obligatoire et gratuite. Une contribution libre ou un don peut être effectué pour soutenir FUTUR et permettre à l’association de continuer à organiser des événements de sensibilisation accessibles partout en France.

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/futur-paris/evenements/pic-nic-geants

Si cette première édition rencontre le succès espéré, FUTUR envisage déjà d’organiser un second événement à la fin de l’été.