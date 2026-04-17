PIRATEUF#2 Port de l’Embouchure Toulouse

Toulouse

PIRATEUF#2

Port de l’Embouchure PORT DE L’EMBOUCHURE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 03:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Cap sur la péniche Le Fenix au port de l’Embouchure la Pirateuf est de retour et remet les voiles pour une soirée explosive !

Pour cette nouvelle édition, les pirates de l’association Pigment For Evenementiel prennent possession d’un nouveau repaire pour faire vibrer la nuit. Au programme concert live, DJs et sound system survolté, jeux de lumières immersifs et animation tarot. En journée, profitez de l’exposition de l’artiste Clément Dien de 16h à 19h, puis détendez-vous sur la terrasse ouverte de 16h à 21h pour savourer les derniers rayons du soleil. Et pour plonger pleinement dans l’univers, les déguisements de pirates sont plus que recommandés !

Line’up:

16h Disco funk techno Xale R-6P

17h30 Balkan Mc Lex

19h Jungle old school Moogly

20h30 Concert punk fusion Lerka Jo

22h Électro trash Narsix

23h Tekno punk Mc Lex

00h Drum’n bass Eazen B2B Rinma

01h Acid tribe Yemaya

02h Hardtek Xale R-6P 10 .

Port de l’Embouchure PORT DE L’EMBOUCHURE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie pigmentfort.evenementiel@gmail.com

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English :

Head for the Le Fenix barge at the Port de l’Embouchure: the Pirateuf is back and setting sail again for an explosive evening!

L’événement PIRATEUF#2 Toulouse a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE