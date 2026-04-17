PIRATEUF#2 Port de l’Embouchure Toulouse
PIRATEUF#2 Port de l’Embouchure Toulouse samedi 18 avril 2026.
Toulouse
PIRATEUF#2
Port de l’Embouchure PORT DE L’EMBOUCHURE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 03:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Cap sur la péniche Le Fenix au port de l’Embouchure la Pirateuf est de retour et remet les voiles pour une soirée explosive !
Pour cette nouvelle édition, les pirates de l’association Pigment For Evenementiel prennent possession d’un nouveau repaire pour faire vibrer la nuit. Au programme concert live, DJs et sound system survolté, jeux de lumières immersifs et animation tarot. En journée, profitez de l’exposition de l’artiste Clément Dien de 16h à 19h, puis détendez-vous sur la terrasse ouverte de 16h à 21h pour savourer les derniers rayons du soleil. Et pour plonger pleinement dans l’univers, les déguisements de pirates sont plus que recommandés !
Line’up:
16h Disco funk techno Xale R-6P
17h30 Balkan Mc Lex
19h Jungle old school Moogly
20h30 Concert punk fusion Lerka Jo
22h Électro trash Narsix
23h Tekno punk Mc Lex
00h Drum’n bass Eazen B2B Rinma
01h Acid tribe Yemaya
02h Hardtek Xale R-6P 10 .
Port de l’Embouchure PORT DE L’EMBOUCHURE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie pigmentfort.evenementiel@gmail.com
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English :
Head for the Le Fenix barge at the Port de l’Embouchure: the Pirateuf is back and setting sail again for an explosive evening!
L’événement PIRATEUF#2 Toulouse a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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