Piriac/ La Turballe La traversée Plage de Lérat Piriac-sur-Mer

Informations pratiques

Piriac-sur-Mer

Piriac/ La Turballe La traversée

Plage de Lérat Avenue Louis Clément Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez vivre une expérience unique pour cette première édition de PIRIAC/LA TURBALLE LA TRAVERSÉE ! Que vous soyez nageur confirmé, amateur de défis ou en quête d’un moment convivial en famille, cet événement est fait pour vous !

3 défis au choix

Le Défi 3600m pour les nageurs aguerris

-> à partir de 16 ans, être capable de nager 1000m en piscine

Le Défi 1500m, accessible à tous

-> à partir de 14 ans, être capable de nager 700m en piscine

Le Défi Famille (4 boucles de 100m), pour partager un moment fun et sportif

-> à partir de 8 ans, être capable de nager 100m en piscine

Inscription gratuite obligatoire pour chaque participant

Sécurité assurée sur l’eau et sur la plage par les sauveteurs de l’ASCA44 et les maîtres-nageurs d’AQUAPIRIAC.

Venez nombreux pour nager, vous dépasser et partager une aventure unique ! .

Plage de Lérat Avenue Louis Clément Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

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English :

L’événement Piriac/ La Turballe La traversée Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44