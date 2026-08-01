Piriac/ La Turballe La traversée Plage de Lérat Piriac-sur-Mer
samedi 8 août 2026 · Plage de Lérat · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Piriac/ La Turballe La traversée
Plage de Lérat Avenue Louis Clément Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez vivre une expérience unique pour cette première édition de PIRIAC/LA TURBALLE LA TRAVERSÉE ! Que vous soyez nageur confirmé, amateur de défis ou en quête d’un moment convivial en famille, cet événement est fait pour vous !
3 défis au choix
Le Défi 3600m pour les nageurs aguerris
-> à partir de 16 ans, être capable de nager 1000m en piscine
Le Défi 1500m, accessible à tous
-> à partir de 14 ans, être capable de nager 700m en piscine
Le Défi Famille (4 boucles de 100m), pour partager un moment fun et sportif
-> à partir de 8 ans, être capable de nager 100m en piscine
Inscription gratuite obligatoire pour chaque participant
Sécurité assurée sur l’eau et sur la plage par les sauveteurs de l’ASCA44 et les maîtres-nageurs d’AQUAPIRIAC.
Venez nombreux pour nager, vous dépasser et partager une aventure unique ! .
Plage de Lérat Avenue Louis Clément Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr
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English :
L’événement Piriac/ La Turballe La traversée Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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