PïU – Cirque des Petites Natures, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse

PïU – Cirque des Petites Natures Mercredi 10 juin, 10h30 Bibliothèque Pont des Demoiselles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Mercredi 10 juin – 10h30

Nous sommes à 4 538 m d’altitude. Rousse a fui la basse-cour pour s’installer dans les grandes étendues enneigées. Gratter, picorer, pondre, couver : elle en avait marre du train-train quotidien du poulailler.

Elle y a rencontré Ours, paisible plantigrade toujours à l’écoute !

Mais Rousse a un rêve secret : elle voudrait être un aigle royal, grand rapace du ciel.

Dans un dialogue avec le public, sur des pentes enneigées, Rousse se livre, Ours écoute.

Un spectacle de poils et de plumes pour être qui on est, assumer nos folies et nos rêves !

Un spectacle pour croire en soi et apprendre à vivre ensemble avec nos différences.

Par : Camille Magand.

Avec : Camille Magand et Cécile Fradet (en remplacement de Juliette Frenillot).

Création musicale : Hugo Perrot.

Regard extérieur / dramaturgie : Louise Tardif et Benjamin De Mattéïs.

Bibliothèque Pont des demoiselles

Durée : 20 min – Dès la naissance

Sur inscription au 05 31 22 95 70

Bibliothèque Pont des Demoiselles 63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 70 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pont-des-demoiselles [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 70 »}] Ouverte en 1984, la bibliothèque Pont des Demoiselles spécialisée jeunesse a une surface de 100 m2. Vélô-Toulouse : station 204 – place Roger Arnaud et station 98 – 80, allée des Demoiselles

Un spectacle de poils et de plumes pour être qui on est, assumer nos folies et nos rêves !