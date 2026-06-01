PIZZA ! Spectacle de clown & visite guidée du jardin maraîcher, La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux, Onex
PIZZA ! Spectacle de clown & visite guidée du jardin maraîcher, La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux, Onex dimanche 28 juin 2026.
PIZZA ! Spectacle de clown & visite guidée du jardin maraîcher Dimanche 28 juin, 15h00 La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux
Tout public (enfants dès 4 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Entre spectacle de clown et découverte du jardin
Dans le cadre verdoyant de la Ferme du Pétrichor, au cœur du parc des Evaux, laissez-vous emporter par un spectacle de clown aussi gourmand que décalé.
Bulle et Ginkino, deux clowns-pizzaïolos, s’affairent dans la pizzeria héritée de leur Nonna. Entre préparation de la pâte et jeux avec les ustensiles, tout semble sous contrôle… jusqu’à ce que la pâte refuse de lever à temps. Les voilà contraints de partir en catastrophe au supermarché, où leurs courses tournent à l’absurde. À leur retour, épuisés mais déterminés, une surprise les attend : la pâte est enfin prête, et le spectacle peut commencer.
Avant et après la représentation, plongez dans les coulisses du jardin maraîcher avec une visite de la Ferme du Pétrichor. L’occasion de découvrir d’où viennent les aliments, de la terre à l’assiette, et de goûter aux saveurs du jardin.
Vous pouvez participer uniquement au spectacle, uniquement à une visite, ou profiter de l’ensemble du programme.
Programme
1ère Visite du jardin maraîcher : 15h30 à 16h00
Spectacle de clown : 16h00 à 16h30
2ème visite du jardin maraîcher : 16h30 à 17h00
Les visites et le spectacle peuvent être suivis indépendamment les uns des autres.
Avec le Collectif des Boutures (spectacle) et la Ferme du Pétrichor (visite)
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de Evaux en Fêtes 2026
La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux Chemin François-Chavaz 110 Onex 1213 Genève [{« link »: « https://www.evaux.ch/evaux-en-fetes »}]
Spectacle avec le Collectif des Boutures, visite avec La Ferme du Pétrichor nature enfants
Fondation des Evaux / Collectif les Boutures
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