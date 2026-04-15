Place au Vélo, Place Guérin, Brest
Place au Vélo, Place Guérin, Brest samedi 25 avril 2026.
Place au Vélo Samedi 25 avril, 14h00 Place Guérin Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Place au vélo : Une après-midi festive et ouverte à tous !
Le samedi 25 avril, l’association BaPaV s’installe sur la Place Guérin pour une après-midi dédiée au partage, à la récup’ et à la convivialité. Que vous soyez cycliste quotidien, piéton curieux, habitant.e du quartier ou simplement de passage, vous êtes les bienvenu.e.s !
Il n’y a pas besoin d’être un.e « expert.e » du vélo pour venir : l’événement est pensé pour les petits comme pour les grands, pour ceux qui pédalent déjà et ceux qui hésitent encore à s’y mettre.
Sur la place, vous trouverez :
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Entraide et réparation : Un stand d’auto-réparation pour apprendre à prendre soin de son vélo avec l’aide de nos bénévoles.
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Vente de vélos : Des vélos d’occasion révisés à prix solidaires pour ceux qui cherchent une monture fiable.
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Espace ludique : Un parcours vélo-école pour les enfants (ou les adultes !) afin de tester son agilité en s’amusant.
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Mobilité pour tous : Des tours du quartier en triporteur pour découvrir Saint-Martin sans effort, et des démonstrations de vélos atypiques pour le plaisir des yeux.
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Rencontres et échanges : Un moment pour discuter, poser vos questions sur les itinéraires à Brest ou simplement partager un moment sympa entre voisins.
Et pour ceux qui veulent aller plus loin…
Cette après-midi marquera aussi le coup d’envoi du challenge « Tout à vélo » qui se tiendra tout au long du mois de mai. L’idée ? Essayer de privilégier le vélo pour ses trajets du quotidien, à son rythme et selon ses envies.
Si l’aventure vous tente, nos bénévoles seront sur place pour vous expliquer le fonctionnement et vous inscrire, mais aucune obligation : on peut tout à fait profiter de la fête sur la place sans participer au challenge !
Infos pratiques :
- Lieu : Place Guérin, Brest
- Date : Samedi 25 avril 2026, de 14h à 17h
- Public : Enfants, adultes, familles, curieux… Tout le monde !
- Entrée : Libre et gratuite.
Venez comme vous êtes, à pied ou à vélo !
Place Guérin Place Guérin 9200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne
Après-midi d’animations autour du vélo sur la Place Guérin à Brest
BaPaV
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