Place au Vélo, Place Guérin, Brest

Place au Vélo Samedi 25 avril, 14h00 Place Guérin Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Place au vélo : Une après-midi festive et ouverte à tous !

Le samedi 25 avril, l’association BaPaV s’installe sur la Place Guérin pour une après-midi dédiée au partage, à la récup’ et à la convivialité. Que vous soyez cycliste quotidien, piéton curieux, habitant.e du quartier ou simplement de passage, vous êtes les bienvenu.e.s !

Il n’y a pas besoin d’être un.e « expert.e » du vélo pour venir : l’événement est pensé pour les petits comme pour les grands, pour ceux qui pédalent déjà et ceux qui hésitent encore à s’y mettre.

Sur la place, vous trouverez :

Entraide et réparation : Un stand d’auto-réparation pour apprendre à prendre soin de son vélo avec l’aide de nos bénévoles.

Vente de vélos : Des vélos d’occasion révisés à prix solidaires pour ceux qui cherchent une monture fiable.

Espace ludique : Un parcours vélo-école pour les enfants (ou les adultes !) afin de tester son agilité en s’amusant.

Mobilité pour tous : Des tours du quartier en triporteur pour découvrir Saint-Martin sans effort, et des démonstrations de vélos atypiques pour le plaisir des yeux.

Rencontres et échanges : Un moment pour discuter, poser vos questions sur les itinéraires à Brest ou simplement partager un moment sympa entre voisins.

Et pour ceux qui veulent aller plus loin…

Cette après-midi marquera aussi le coup d’envoi du challenge « Tout à vélo » qui se tiendra tout au long du mois de mai. L’idée ? Essayer de privilégier le vélo pour ses trajets du quotidien, à son rythme et selon ses envies.

Si l’aventure vous tente, nos bénévoles seront sur place pour vous expliquer le fonctionnement et vous inscrire, mais aucune obligation : on peut tout à fait profiter de la fête sur la place sans participer au challenge !

Infos pratiques :

Lieu : Place Guérin, Brest

Date : Samedi 25 avril 2026, de 14h à 17h

Public : Enfants, adultes, familles, curieux… Tout le monde !

Entrée : Libre et gratuite.

Venez comme vous êtes, à pied ou à vélo !

Place Guérin Place Guérin 9200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne

Après-midi d’animations autour du vélo sur la Place Guérin à Brest

BaPaV