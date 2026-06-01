Oupia

PLACE AUX LIVRES ÉDITION #3

Place de l’Église Oupia Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Célébrez la littérature à Oupia lors de la 3e édition de ce rendez-vous convivial ! Rencontrez des auteurs de tous horizons pour des moments de partages, de dédicaces et de lectures inspirantes au cœur du village.

Avis à tous les passionnés de lecture et de belles histoires ! Le charmant village d’Oupia vous invite au cœur de sa place centrale pour célébrer la troisième édition de son rendez-vous culturel phare. C’est l’occasion parfaite pour aller à la rencontre d’une multitude d’auteurs et de créateurs de talent venus partager leurs ouvrages. Tous les genres littéraires se croisent et s’entremêlent pour satisfaire la curiosité de chacun. Au programme de cette fin de journée enrichissante des moments de dédicaces privilégiés, des lectures captivantes et des temps forts de complicité littéraire à partager en toute simplicité. Un rendez-vous incontournable et convivial pour échanger avec les écrivains, explorer de nouveaux horizons romanesques ou poétiques, et faire le plein de découvertes culturelles au sein d’une ambiance chaleureuse et villageoise. .

Place de l’Église Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 6 80 47 46 78 biblioupia34@gmail.com

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English :

Meetings, book signings, performances and readings

L’événement PLACE AUX LIVRES ÉDITION #3 Oupia a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC