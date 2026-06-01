Oupia

RAND’OUPIA 89ÈME ÉDITION

Oupia Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Participez à une randonnée conviviale au départ d’Oupia. Parcourez un agréable itinéraire accessible à travers les vignes et les oliviers à l’ouest de Beaufort, idéal pour profiter de la beauté des paysages du Minervois.

Amoureux de nature et de grands espaces, chaussez vos baskets et partez pour une escapade ressourçante à travers les paysages typiques du Minervois. Organisée par une association locale passionnée, cette boucle pédestre vous propose de parcourir un itinéraire authentique, serpentant à l’ouest de Beaufort. Au fil de votre progression, vous traverserez de magnifiques décors où s’épanouissent les vignobles et les oliviers séculaires. Accessible et agréable, cette randonnée se distingue par un dénivelé minimal, ce qui la rend idéale pour partager un moment de convivialité en plein air, que vous soyez marcheur régulier ou simplement curieux de contempler la beauté de notre terroir. Une occasion parfaite pour s’oxygéner, faire de belles rencontres et s’imprégner de l’identité singulière et naturelle de notre territoire méditerranéen. .

Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 87 carreauxsansfrontieres@gmail.com

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English :

Join us for a friendly hike starting in Oupia. Follow a pleasant, accessible route through the vineyards and olive groves west of Beaufort—the perfect way to enjoy the beautiful landscapes of the Minervois.

L’événement RAND’OUPIA 89ÈME ÉDITION Oupia a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC