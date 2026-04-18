Place aux Mômes Eve&Eve La Pomme Locquirec
Place aux Mômes Eve&Eve La Pomme Locquirec vendredi 10 juillet 2026.
Locquirec
Place aux Mômes Eve&Eve La Pomme
Place du Port Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Heureusement qu’Eve a croqué la pomme… sinon, nous serions encore au Paradis à tourner en rond !
Dans leur spectacle de cirque, deux femmes nommées Eve et Eve vous embarquent dans l’histoire du fameux croc du fruit défendu. Nous sommes au calme, où tout est rangé, propre, sage et tranquille. Voire un peu trop tranquille… Il ne se passe plus rien ! Dans ce soi-disant bien être, on s’ennuie.
Une maladresse fait tomber la pomme qui était précieusement gardée sur un plateau. Au moment où Eve la saisit pour réparer le malheur, un étrange frisson la traverse et réveille sa curiosité. Malgré les avertissements de son acolyte, la tentation l’emporte… Eve croque et se laisse submerger par une sensation inouïe…Vive le désir!
Les croyances sont bouleversées.
– Duo de portés clownesques
– Gratuit
– Tout public
– Durée 45mn
– A 18h sur la place du port. Repli à la salle des sports en cas de mauvais temps
– Spectacle offert par la ville de Locquirec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme. .
Place du Port Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 40 83
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English :
L’événement Place aux Mômes Eve&Eve La Pomme Locquirec a été mis à jour le 2026-04-18 par OT BAIE DE MORLAIX
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