Saint-Cast-le-Guildo

Place aux mômes Le Déraillo Sprint

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Le Déraillo Sprint

Compagnie Choukibenn

Pour faire vivre des courses cyclistes et recréer l’ambiance du Tour de France, les frères Guidon, deux profs farfelus, ont créé le Déraillo-Sprint une machine imposante composée de roulements, d’engrenages et de trois vélos d’appartement. Des coureurs triés sur le volet se mettent en selle pour défier le champion en titre dans une mécanique bien huilée qui ne demande qu’à dérailler…

Tout public

Sans réservation .

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

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English :

L’événement Place aux mômes Le Déraillo Sprint Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme