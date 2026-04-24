Place aux mômes Le Déraillo Sprint Saint-Cast-le-Guildo
Place aux mômes Le Déraillo Sprint Saint-Cast-le-Guildo vendredi 14 août 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Place aux mômes Le Déraillo Sprint
Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Le Déraillo Sprint
Compagnie Choukibenn
Pour faire vivre des courses cyclistes et recréer l’ambiance du Tour de France, les frères Guidon, deux profs farfelus, ont créé le Déraillo-Sprint une machine imposante composée de roulements, d’engrenages et de trois vélos d’appartement. Des coureurs triés sur le volet se mettent en selle pour défier le champion en titre dans une mécanique bien huilée qui ne demande qu’à dérailler…
Tout public
Sans réservation .
Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18
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English :
L’événement Place aux mômes Le Déraillo Sprint Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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