Cassis

Place aux peintres

Dimanche 3 mai 2026 de 9h à 19h.

Dimanche 31 mai 2026 de 9h à 19h.

Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 19h.

Dimanche 4 octobre 2026 de 9h à 19h. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-31 2026-09-06 2026-10-04

Exposition intimiste en extérieur qui regroupe environ 35 artistes, peintres, sculpteurs, photographes de talent. Les artistes ne présentent que des œuvres originales, les reproductions sont interdites.

Depuis 1995, l’association organise 5 expositions par an. Véritable tremplin pour les artistes, cette exposition leur permet de rencontrer un public toujours plus nombreux, amateurs d’art, galeristes, organisateurs d’évènements ou simples promeneurs à la recherche d’un coup de cœur artistique.



Pour les artistes, c’est l’occasion de se rencontrer pour découvrir le travail des confrères, s’inspirer et partager des moments de convivialité avec les visiteurs.



C’est avec beaucoup de plaisir que les artistes présentent leurs travaux, commentent, expliquent.



La diversité, la qualité, l’honnêteté artistique font de cette exposition une référence dans le domaine de l’art. .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 36 33 23 contact@peindreacassis.com

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English :

An intimate outdoor exhibition featuring around 35 talented artists, painters, sculptors and photographers. The artists present only original works; reproductions are forbidden.

L’événement Place aux peintres Cassis a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Cassis