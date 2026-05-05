Saivres

Place des Familles jouez en famille!

8 Rue des Écoliers Saivres Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier jouez en famille. Un moment fun autour de jeux de société pour tous les âges et toutes les envies. Rires, défis et bonne humeur garantis! .

8 Rue des Écoliers Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles jouez en famille!

L’événement Place des Familles jouez en famille! Saivres a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre