Place en Fête Saint-Médard-d’Eyrans
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Médard-d'Eyrans
Informations pratiques
Saint-Médard-d’Eyrans
Place en Fête
Place de la Loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi 19 septembre, la Place de la Loi 1901 se transformera en un véritable lieu de rencontres, de convivialité et de festivités à l’occasion de Place en Fête.
Dès 17h, venez flâner dans le marché nocturne à la découverte des producteurs, artisans et créateurs locaux, profiter des jeux en bois en famille et partager un moment chaleureux entre amis.
À 18h30, la municipalité aura le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants autour d’un temps d’échange convivial, avant de laisser place à la musique avec Kamy en concert à 19h30, pour une soirée rythmée et festive.
À la tombée de la nuit, installez-vous confortablement pour le cinéma en plein air avec la projection du film Mufasa Le Roi Lion, une belle occasion de profiter d’une séance sous les étoiles.
Buvette et restauration sur place .
Place de la Loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 70 21 contact@saint-medard-deyrans.fr
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English :
L’événement Place en Fête Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-09-01 par Sud Bordeaux Tourisme
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