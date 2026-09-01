Théâtre La tectonique des couettes Saint-Médard-d’Eyrans
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Médard-d'Eyrans
Informations pratiques
Saint-Médard-d’Eyrans
Théâtre La tectonique des couettes
10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Oyé, Oyé, chères graines amoureuses du théâtre
C’est la rentrée et on est super content·e·s d’être de retour
Au programme
Accueil dès 18h30 dans notre café asso, autour d’un verre et de quelques tapas avant l’entrée en scène de l’artiste! (possibilité de boire et grignoter sur place, avant, pendant et après la représentation , pour profiter de la soirée à votre rythme)
À 20h, place à la talentueuse Gaëlle Cazain qui vient nous jouer sa pièce La tectonique des couettes
Réservation fortement recommandée via messenger afin de garantir de quoi vous restaurer .
10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@labonnegrainelabo.fr
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English : Théâtre La tectonique des couettes
L’événement Théâtre La tectonique des couettes Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-08-31 par Sud Bordeaux Tourisme
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