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Plaisir d elire ensemble VILLEDIEU LES POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Plaisir d elire ensemble VILLEDIEU LES POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Plaisir d elire ensemble VILLEDIEU LES POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 19 septembre 2026.

Lieu : VILLEDIEU LES POELES

Adresse : Le Jardin Samovar 95 rue du Docteur Havard

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Plaisir d elire ensemble

VILLEDIEU LES POELES Le Jardin Samovar 95 rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Chaque rencontre du PLAISIR DE LIRE ENSEMBLE est consacrée à un-e auteur-rice. En septembre, avec Laura Atzeï, d’origine italienne, nous irons à la découverte de l’écrivaine sarde Michele Murgia dont les participant-e-s auront choisi un ouvrage.
Chacun-e peut également venir présenter ses propres écrits.
Le Jardin Samovar permet un goûter littéraire en toute convivialité.   .

VILLEDIEU LES POELES Le Jardin Samovar 95 rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 77 11 34 36  ghilaine.pov@gmail.com

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English : Plaisir d elire ensemble

L’événement Plaisir d elire ensemble Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles

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