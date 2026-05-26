Plaisir d elire ensemble VILLEDIEU LES POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Plaisir d elire ensemble

VILLEDIEU LES POELES Le Jardin Samovar 95 rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Chaque rencontre du PLAISIR DE LIRE ENSEMBLE est consacrée à un-e auteur-rice. En septembre, avec Laura Atzeï, d’origine italienne, nous irons à la découverte de l’écrivaine sarde Michele Murgia dont les participant-e-s auront choisi un ouvrage.

Chacun-e peut également venir présenter ses propres écrits.

Le Jardin Samovar permet un goûter littéraire en toute convivialité. .

VILLEDIEU LES POELES Le Jardin Samovar 95 rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 77 11 34 36 ghilaine.pov@gmail.com

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English : Plaisir d elire ensemble

L’événement Plaisir d elire ensemble Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles