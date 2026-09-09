Planches Contact Festival #17 Atelier Planète Initial Deauville
samedi 24 octobre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Planches Contact Festival #17 Atelier Planète Initial
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-25 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Initial LABO investit Les Franciscaines avec Planète Initial. Un lieu ouvert à tous pour découvrir les savoir-faire, les métiers et les échanges qui mettent en valeur les photographies.
Initial LABO investit Les Franciscaines avec Planète Initial. Un lieu ouvert à tous pour découvrir les savoir-faire, les métiers et les échanges qui mettent en valeur les photographies.
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Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Planches Contact Festival #17 Atelier Planète Initial
Initial LABO is taking up residence at Les Franciscaines with Planète Initial. A space open to all, where visitors can discover the skills, trades and exchanges that bring photographs to life.
L’événement Planches Contact Festival #17 Atelier Planète Initial Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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