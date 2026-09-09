Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Atelier Planète Initial

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-25 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Initial LABO investit Les Franciscaines avec Planète Initial. Un lieu ouvert à tous pour découvrir les savoir-faire, les métiers et les échanges qui mettent en valeur les photographies.

Initial LABO investit Les Franciscaines avec Planète Initial. Un lieu ouvert à tous pour découvrir les savoir-faire, les métiers et les échanges qui mettent en valeur les photographies.

En seulement 2h, faites l’expérience avec Dorian de toutes les étapes habituellement réalisées dans un laboratoire. La prise de vue, le développement de votre négatif, son scan et son tirage n’auront plus aucun secret pour vous ! Aucune compétence particulière n’est requise et le matériel est fourni. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Atelier Planète Initial

Initial LABO is taking up residence at Les Franciscaines with Planète Initial. A space open to all, where visitors can discover the skills, trades and exchanges that bring photographs to life.

L’événement Planches Contact Festival #17 Atelier Planète Initial Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville