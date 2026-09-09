Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Lectures de portfolio

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-23 17:30:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-25

Parce qu’un regard extérieur peut faire basculer un projet, les lectures de portfolio sont devenues un rendez-vous incontournable du Planches Contact Festival.

Parce qu’un regard extérieur peut faire basculer un projet, les lectures de portfolio sont devenues un rendez-vous incontournable du Planches Contact Festival.

Pendant vingt minutes, photographes amateurs éclairés, étudiants ou professionnels rencontrent celles et ceux qui font vivre la photographie aujourd’hui galeristes, commissaires d’exposition, iconographes, éditeurs, critiques ou directeurs de festivals. Un moment privilégié pour partager une démarche, questionner une série, affiner une écriture ou révéler de nouvelles perspectives.

Bien plus qu’un simple exercice de présentation, les lectures de portfolio sont un véritable accélérateur de parcours elles nourrissent les projets, provoquent les rencontres et ouvrent parfois la voie à de futures collaborations, expositions, publications ou résidences. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Lectures de portfolio

Because an outside perspective can make or break a project, portfolio reviews have become an unmissable feature of the Planches Contact Festival.

L’événement Planches Contact Festival #17 Lectures de portfolio Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville