Planches Contact Festival #17 Lectures de portfolio Deauville
vendredi 23 octobre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Planches Contact Festival #17 Lectures de portfolio
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-23 17:30:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-25
Parce qu’un regard extérieur peut faire basculer un projet, les lectures de portfolio sont devenues un rendez-vous incontournable du Planches Contact Festival.
Parce qu’un regard extérieur peut faire basculer un projet, les lectures de portfolio sont devenues un rendez-vous incontournable du Planches Contact Festival.
Pendant vingt minutes, photographes amateurs éclairés, étudiants ou professionnels rencontrent celles et ceux qui font vivre la photographie aujourd’hui galeristes, commissaires d’exposition, iconographes, éditeurs, critiques ou directeurs de festivals. Un moment privilégié pour partager une démarche, questionner une série, affiner une écriture ou révéler de nouvelles perspectives.
Bien plus qu’un simple exercice de présentation, les lectures de portfolio sont un véritable accélérateur de parcours elles nourrissent les projets, provoquent les rencontres et ouvrent parfois la voie à de futures collaborations, expositions, publications ou résidences. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Planches Contact Festival #17 Lectures de portfolio
Because an outside perspective can make or break a project, portfolio reviews have become an unmissable feature of the Planches Contact Festival.
L’événement Planches Contact Festival #17 Lectures de portfolio Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Deauville (Calvados)
- Visite guidée Deauville fait son cinéma Quai de l’Impératrice Eugénie Deauville 9 septembre 2026
- Les Franciscaines à livre ouvert Prix Lucien Barrière du roman américain Festival du cinéma américain de Deauville Deauville 9 septembre 2026
- Rencontre-dédicace avec Quentin Paillé pour son essai Pompidou contre de Gaulle Place du Marché Deauville 12 septembre 2026
- Rencontre-dédicace avec Emmanuelle Cosso et Jérome Attal pour leurs livres jeunesse Place du Marché Deauville 13 septembre 2026
- Les rencontres du musée Raoul Dufy & Paul Poiret, une collaboration au service de la mode par Anthony Cardoso Deauville 13 septembre 2026