Planches Contact Festival #17 Newsha Tavakolian Iran. Trois Caméras. Un pays. Deauville

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Deauville

Planches Contact Festival #17 Newsha Tavakolian Iran. Trois Caméras. Un pays.

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Newsha Tavakolian avait seize ans lorsqu’elle a commencé à photographier en Iran. Depuis, elle documente les transformations de son pays, avec une attention particulière portée à la jeunesse, aux femmes et à l’intime.

Newsha Tavakolian avait seize ans lorsqu’elle a commencé à photographier en Iran. Depuis, elle documente les transformations de son pays, avec une attention particulière portée à la jeunesse, aux femmes et à l’intime. D’abord photojournaliste, elle a progressivement élargi sa pratique, mêlant documentaire, archives personnelles, images de famille et mise en scène.

Invitée de cette 17ᵉ édition du Planches Contact Festival consacrée aux Générations, la photographe iranienne, membre de Magnum Photos, reviendra sur plus de vingt ans de travail et sur la manière dont son regard s’est construit au fil des bouleversements de son pays. Une histoire qui croise aussi celle de sa famille avant elle, son grand-oncle puis son grand-père photographiaient déjà l’Iran et leurs proches.

Une rencontre autour d’un parcours majeur, où histoires personnelles, familiales et collectives se répondent à travers la photographie.

Rencontre suivie d’une dédicace. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Newsha Tavakolian Iran. Trois Caméras. Un pays.

Newsha Tavakolian was sixteen when she began taking photographs in Iran. Since then, she has been documenting the changes in her country, with a particular focus on young people, women and intimate moments.

L’événement Planches Contact Festival #17 Newsha Tavakolian Iran. Trois Caméras. Un pays. Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville