Planches Contact Festival #17 Récital photographique Aline Piboule et Michel Poivert, Spectralité Deauville

Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Récital photographique Aline Piboule et Michel Poivert, Spectralité

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 16:00:00

fin : 2026-12-20 17:30:00

Date(s) :

2026-12-20

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, la pianiste Aline Piboule et l’historien de la photographie Michel Poivert imaginent une création où musique et images dialoguent autour de l’invisible, de la mémoire et des phénomènes d’apparition.

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, la pianiste Aline Piboule et l’historien de la photographie Michel Poivert imaginent une création où musique et images dialoguent autour de l’invisible, de la mémoire et des phénomènes d’apparition.

Que partagent la photographie et la musique lorsqu’elles cherchent à révéler ce qui échappe au regard ou à l’écoute ? Cette question guide Spectralité, une création originale conçue comme une traversée sensible entre projection d’images, commentaire et interprétation musicale. En faisant dialoguer œuvres photographiques et partitions de différentes époques, Michel Poivert et Aline Piboule explorent les liens profonds qui unissent ces deux arts de la perception. Apparitions, fantômes, illusions, expérimentations scientifiques ou artistiques composent un récit où visible et invisible se répondent. À travers cette histoire croisée de deux siècles de création, Spectralité invite le public à porter un regard renouvelé sur les images comme sur les sons et à découvrir la poésie de ce qui ne se révèle qu’à celles et ceux qui prennent le temps de regarder et d’écouter. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Récital photographique Aline Piboule et Michel Poivert, Spectralité

To mark the bicentenary of photography, pianist Aline Piboule and photography historian Michel Poivert have devised a performance in which music and images engage in a dialogue centred on the invisible, memory and the phenomenon of appearance.

L’événement Planches Contact Festival #17 Récital photographique Aline Piboule et Michel Poivert, Spectralité Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville