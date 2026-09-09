Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Remise du prix de la Jeune Création Photographique

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Parmi plus de 200 candidatures venues de 35 pays, Mathias Benguigui, Juliette Pavy, Flore Prébay et Émeline Sauser ont été retenus pour cette nouvelle édition du Prix de la Jeune Création Photographique.

Parmi plus de 200 candidatures venues de 35 pays, Mathias Benguigui, Juliette Pavy, Flore Prébay et Émeline Sauser ont été retenus pour cette nouvelle édition du Prix de la Jeune Création Photographique. Après plusieurs mois de résidence en Normandie, ils dévoilent cet automne leurs projets inédits au Planches Contact Festival.

La remise du Prix du Jury, présidé par Rima Abdul-Malak et composé de figures majeures de la photographie, de l’art et de la culture, viendra distinguer l’un de ces quatre regards.

Le ou la lauréate se verra attribuer une résidence de création à la Villa Pérochon Centre d’art contemporain photographique, tandis que le Festival InCadaqués offrira à l’un des quatre artistes une résidence au sein de son festival en Espagne. La cérémonie sera suivie de la visite de l’exposition, une occasion de rencontrer les photographes et d’échanger autour de leurs projets réalisés sur le territoire normand. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Remise du prix de la Jeune Création Photographique

From among more than 200 entries from 35 countries, Mathias Benguigui, Juliette Pavy, Flore Prébay and Émeline Sauser have been shortlisted for this year’s Young Photographic Creators’ Prize.

L’événement Planches Contact Festival #17 Remise du prix de la Jeune Création Photographique Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville