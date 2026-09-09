Planches Contact Festival #17 Soirée inaugurale Deauville
vendredi 23 octobre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Planches Contact Festival #17 Soirée inaugurale
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Planches Contact Festival lance sa 17ᵉ édition aux Franciscaines avec une soirée inaugurale placée sous le signe des Générations.
Planches Contact Festival lance sa 17ᵉ édition aux Franciscaines avec une soirée inaugurale placée sous le signe des Générations. Une invitation à découvrir l’exposition éponyme et la programmation qui explore les liens de filiation, de transmission et les regards qui se répondent à travers le temps.
À l’occasion de cette soirée, Les Franciscaines dévoile les temps forts du Planches Contact Festival et les expositions qui investiront Deauville tout au long de l’automne.
Le public découvrira la nouvelle exposition Générations dans la Cour des Expositions en présence des artistes Ed Alcock, Alain et Léo Keler, Lise Sarfati, Newsha Tavakolian, et Tom Wood, dont les œuvres entrent en dialogue avec celle de Hans-Peter Feldman prêtée pour l’occasion par le Musée d’Art Moderne de Paris -, les projets des lauréats du Prix de la Jeune Création Photographique, ainsi que l’œuvre d’Oleñka Carrasco et La Chica, lauréates du Prix Swiss Life à 4 mains. Une programmation qui croise les regards, les époques et les écritures photographiques, et donne le ton de cette nouvelle édition du festival. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Planches Contact Festival #17 Soirée inaugurale
Planches Contact Festival kicks off its 17th edition at Les Franciscaines with an opening night dedicated to the theme of ‘Generations’.
L’événement Planches Contact Festival #17 Soirée inaugurale Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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