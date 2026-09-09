Planches Contact Festival #17 Sylvie Bonnot & Michel Poivert Dépoussiérer l’image, anatomies photosensibles Deauville

Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Sylvie Bonnot & Michel Poivert Dépoussiérer l’image, anatomies photosensibles

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 16:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

À quel moment une photographie cesse-t-elle d’être seulement une image ? C’est autour de cette question que Michel Poivert et Sylvie Bonnot se retrouvent pour une conversation consacrée aux nouvelles formes de l’image photographique en compagnie de Benoît Pelletier, éditeur aux Éditions Process.

À quel moment une photographie cesse-t-elle d’être seulement une image ? C’est autour de cette question que Michel Poivert et Sylvie Bonnot se retrouvent pour une conversation consacrée aux nouvelles formes de l’image photographique en compagnie de Benoît Pelletier, éditeur aux Éditions Process.

Historien de l’art, spécialiste de la photographie et membre du comité scientifique du Bicentenaire de la photographie, Michel Poivert accompagne depuis plusieurs décennies les évolutions du médium. Face à lui, Sylvie Bonnot, invitée de cette 17ᵉ édition du Planches Contact Festival, développe une œuvre singulière où son procédé de la mue transforme la photographie en matière, brouillant les frontières entre image, sculpture et installation.

En écho à la parution de Prisme liquide aux éditions Process, cette rencontre reviendra sur une pratique qui fait de la photographie un véritable matériau de création. Un dialogue entre une artiste et l’un des plus grands historiens de la photographie pour explorer les nouvelles écritures de l’image et les mutations du médium contemporain. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Sylvie Bonnot & Michel Poivert Dépoussiérer l’image, anatomies photosensibles

At what point does a photograph cease to be merely an image? It is around this question that Michel Poivert and Sylvie Bonnot come together for a conversation on new forms of the photographic image, joined by Benoît Pelletier, an editor at Éditions Process.

L’événement Planches Contact Festival #17 Sylvie Bonnot & Michel Poivert Dépoussiérer l’image, anatomies photosensibles Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville