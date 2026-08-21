Planétarium « Entretiens sur la pluralité des mondes », Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget

Informations pratiques

Planétarium « Entretiens sur la pluralité des mondes » Dimanche 4 octobre, 12h00, 16h00 Musée de l’Air et de l’Espace Seine-Saint-Denis

Atelier limité à 48 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T12:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Cette séance vous permettra par le prisme du livre « Entretien sur la Pluralité des Mondes » de Bernard de Bouyer de Fontenelle, d’explorer comment les grandes découvertes astronomiques et les révolutions scientifiques du XVIIème et du XVIIIème siècle, ont contribué à l’émergence de l’astronomie moderne et éclairent encore aujourd’hui les grandes questions astronomiques.

Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149927000 https://www.museeairespace.fr/ Le musée de l’Air et de l’Espace, l’un des premiers musées aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse de ses collections, présente des collections exceptionnelles dans les trois domaines de vol : l’aérostation, l’aviation et l’espace. Le musée a pour mission d’assurer la conservation et l’enrichissement des collections de l’Etat, ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel dans le domaine de l’aéronautique et de l’espace. Il souhaite également être une institution culturelle de premier plan de la Seine-Saint-Denis et développer son ancrage territorial.

En sus d’une modernisation de ses équipements et d’un soin accru porté à la conservation et à la restauration de ses œuvres, le musée se doit également, dans une démarche de démocratisation culturelle, de mettre en place des actions lui permettant d’élargir ses cibles de public en touchant notamment le public de proximité et pour se faire de développer ses liens avec les institutions culturelles, pédagogiques et sociales. Venir en transport :

Métro 7 arrêt « La Courneuve » et bus 152 arrêt « Musée de l’Air et de l’Espace

RER B arrêt « Le Bourget » et bus 152 arrêt « Musée de l’Air et de l’Espace

Bus 350 arrêt « Musée de l’Air et de l’Espace

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© Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport Paris-Le Bourget/Frédéric Cabeza