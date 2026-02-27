Planète Félix – Ciné Concert Maison de Quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 15:30 – 16:30

Gratuit : non 3€ / 5€ TARIF REDUIT : 3€ (DE 3 A 10 ANS)TARIF PLEIN : 5€ (10 ANS ET PLUS)https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-doulon-accoord/evenements/planete-felix-cine-concert Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant, En famille, Adulte, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 103

? Il y a plein de chats célèbres, mais celui-ci parle à tout le monde, petit.e.s comme grand.e.s ! Felix le chat traverse le temps et se retrouve acteur d’un ciné-concert. Portée par deux voix féminines, Felix s’amuse pour notre plus grand bonheur ! ????? Samedi 25/04/2026 – 15H30???? Maison de Quartier Doulon, Nantes???? Entrée : 3€ / 5 €???? A partir de 3 ans???? Tram L1 – Arrêt « Landreau »???? Bus L12 – Arrêt « Colinière »

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-doulon-accoord/evenements/planete-felix-cine-concert



Afficher la carte du lieu Maison de Quartier de Doulon et trouvez le meilleur itinéraire

