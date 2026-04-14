Planètes, Le Dôme Cinéma, Albertville

Planètes Vendredi 1 mai, 16h30 Le Dôme Cinéma Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T16:30:00+02:00 – 2026-05-01T17:45:00+02:00

Fin : 2026-05-01T16:30:00+02:00 – 2026-05-01T17:45:00+02:00

Le Dôme Cinéma 135 Place de l’Europe, Albertville Albertville 73200 Conflans Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0508#showmovie?id=0T4RN »}]

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