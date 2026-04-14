Planètes, Le Dôme Cinéma, Albertville
Planètes, Le Dôme Cinéma, Albertville vendredi 1 mai 2026.
Planètes Vendredi 1 mai, 16h30 Le Dôme Cinéma Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T16:30:00+02:00 – 2026-05-01T17:45:00+02:00
Fin : 2026-05-01T16:30:00+02:00 – 2026-05-01T17:45:00+02:00
Le Dôme Cinéma 135 Place de l’Europe, Albertville Albertville 73200 Conflans Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0508#showmovie?id=0T4RN »}]
Prog qui ose – Dendelion, Baraban, Léonto et Taraxa, quatre akènes de pissenlit rescapés d’une succession d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetés dans le cosmos. Après… Le Dôme Cinéma Planètes
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