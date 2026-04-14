Premières lunes, Le Dôme Cinéma, Albertville
Premières lunes, Le Dôme Cinéma, Albertville dimanche 31 mai 2026.
Premières lunes Dimanche 31 mai, 16h30 Le Dôme Cinéma Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T16:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:32:00+02:00
Fin : 2026-05-31T16:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:32:00+02:00
Le Dôme Cinéma 135 Place de l’Europe, Albertville Albertville 73200 Conflans Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0508#showmovie?id=VI00F »}]
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