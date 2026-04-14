Réalisation d’une fiole à parfum, Musée d’art et d’histoire, Albertville

Réalisation d’une fiole à parfum 13 et 14 juin Musée d’art et d’histoire Savoie

Limité à 4 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Atelier céramique avec Barbara Ville, peintre et céramiste

Associez histoire et pratique artistique, observation et création, Antiquité et époque contemporaine !

Après avoir découvert les collections archéologiques issues des objets fouillés à la villa gallo-romaine de Gilly-sur-Isère, témoins du quotidien antique, passez à la création d’une fiole à parfum en céramique.

Vivez une expérience complète pour voir, comprendre et faire, entre passé et présent.

Activité proposée à la suite de la visite flash des collections archéologiques du musée de 14h30.

Les réalisations seront émaillées par Barbara Ville et à récupérer dans l’atelier un mois et demi après.

Durée : 30 minutes de visite flash et 1h30 d’atelier

Musée d’art et d’histoire 18 Place de conflans, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479378686 https://www.albertville.fr/ma-commune/patrimoine-et-tourisme/patrimoine-a-visiter [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine-albertville.billetterie.museum »}] Depuis 1936, la Maison Rouge abrite le Musée d’art et d’histoire d’Albertville. Bénéficiant de l’appellation Musée de France, le musée retrace l’histoire d’Albertville et de ses environs, de la période gallo-romaine jusqu’aux premiers équipements de ski. Des chefs-d’œuvre de l’art sacré aux objets de la vie rurale, ses collections témoignent de la richesse du patrimoine savoyard. Parkings gratuits à proximité : Parking du clos des Capucins, montée Adolphe Hugues. Parking Saint-Sébastien, montée Saint-Sébastien. Une visite virtuelle est proposée gratuitement aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder aux étages.

Atelier céramique avec Barbara Ville, peintre et céramiste

©Fiole à parfum – Barbara Ville