Le Grand Phuket, Le Dôme Cinéma, Albertville
Le Grand Phuket, Le Dôme Cinéma, Albertville samedi 13 juin 2026.
Le Grand Phuket Samedi 13 juin, 18h30 Le Dôme Cinéma Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T18:30:00+02:00 – 2026-06-13T20:08:00+02:00
Fin : 2026-06-13T18:30:00+02:00 – 2026-06-13T20:08:00+02:00
Le Dôme Cinéma 135 Place de l’Europe, Albertville Albertville 73200 Conflans Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0508#showmovie?id=0FWA7 »}]
Prog qui ose – Li Xing, 14 ans, vit dans le sud de la Chine, dans le district de Great Phuket, en pleine reconstruction. Il s’entend mal avec sa mère, qui refuse de quitter la maison familiale voué… Le Dôme Cinéma Le Grand Phuket
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