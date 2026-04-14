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Le Grand Phuket, Le Dôme Cinéma, Albertville

Le Grand Phuket, Le Dôme Cinéma, Albertville

Le Grand Phuket, Le Dôme Cinéma, Albertville samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le Dôme Cinéma

Adresse : 135 Place de l'Europe, Albertville

Ville : 73200 Albertville

Département : Savoy

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Le Grand Phuket Samedi 13 juin, 18h30 Le Dôme Cinéma Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T18:30:00+02:00 – 2026-06-13T20:08:00+02:00
Fin : 2026-06-13T18:30:00+02:00 – 2026-06-13T20:08:00+02:00

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Prog qui ose – Li Xing, 14 ans, vit dans le sud de la Chine, dans le district de Great Phuket, en pleine reconstruction. Il s’entend mal avec sa mère, qui refuse de quitter la maison familiale voué… Le Dôme Cinéma Le Grand Phuket

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