Les collections archéologiques, Musée d’art et d’histoire, Albertville

Les collections archéologiques 13 et 14 juin Musée d’art et d’histoire Savoie

Sur inscription – Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Admirez le mobilier archéologique retrouvé lors des fouilles de la villa de Gilly-sur-Isère et exposé maintenant au musée.

Musée d’art et d’histoire 18 Place de conflans, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479378686 https://www.albertville.fr/ma-commune/patrimoine-et-tourisme/patrimoine-a-visiter Depuis 1936, la Maison Rouge abrite le Musée d’art et d’histoire d’Albertville. Bénéficiant de l’appellation Musée de France, le musée retrace l’histoire d’Albertville et de ses environs, de la période gallo-romaine jusqu’aux premiers équipements de ski. Des chefs-d’œuvre de l’art sacré aux objets de la vie rurale, ses collections témoignent de la richesse du patrimoine savoyard. Parkings gratuits à proximité : Parking du clos des Capucins, montée Adolphe Hugues. Parking Saint-Sébastien, montée Saint-Sébastien. Une visite virtuelle est proposée gratuitement aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder aux étages.

Admirez le mobilier archéologique retrouvé lors des fouilles de la villa de Gilly-sur-Isère et exposé maintenant au musée.

© Agence Thuria