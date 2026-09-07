Plante en fête à L’Abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

Informations pratiques

Plante en fête à L’Abbaye d’Autrey 12 et 13 septembre Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges

5 € Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Plantes en fête est de retour au mois de septembre à l’Abbaye d’Autrey avec son exposition et vente de végétaux avec de nombreux pépiniéristes producteurs.

La visite des jardins de l’Abbaye classés jardins remarquables est compris dans le tarif de l’entrée

Buvette et restauration sur place

Abbaye Notre-Dame d’Autrey 2, Rue de l’Abbaye 88700 Autrey Autrey 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.89.33 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.abbayedautrey.com »}]

Exposition vente de végétaux à l’Abbaye d’Autrey Fête des plantes Abbaye d’Autrey

L’Abbaye d’Autrey