Plante en fête à L’Abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey
samedi 12 septembre 2026 · Abbaye Notre-Dame d'Autrey · Autrey
Informations pratiques
Plante en fête à L’Abbaye d’Autrey 12 et 13 septembre Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges
5 € Gratuit pour les moins de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Plantes en fête est de retour au mois de septembre à l’Abbaye d’Autrey avec son exposition et vente de végétaux avec de nombreux pépiniéristes producteurs.
La visite des jardins de l’Abbaye classés jardins remarquables est compris dans le tarif de l’entrée
Buvette et restauration sur place
Abbaye Notre-Dame d’Autrey 2, Rue de l’Abbaye 88700 Autrey Autrey 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.89.33 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.abbayedautrey.com »}]
Exposition vente de végétaux à l’Abbaye d’Autrey Fête des plantes Abbaye d’Autrey
L’Abbaye d’Autrey
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