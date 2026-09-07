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Plante en fête à L’Abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

samedi 12 septembre 2026 · Abbaye Notre-Dame d'Autrey · Autrey

Plante en fête à L’Abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Abbaye Notre-Dame d'Autrey
Adresse
2, Rue de l'Abbaye 88700 Autrey
Ville
88700 Autrey
Département
Vosges
Tarif
5 € Gratuit pour les moins de 12 ans

Plante en fête à L’Abbaye d’Autrey 12 et 13 septembre Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges

5 € Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Plantes en fête est de retour au mois de septembre à l’Abbaye d’Autrey avec son exposition et vente de végétaux avec de nombreux pépiniéristes producteurs.
La visite des jardins de l’Abbaye classés jardins remarquables est compris dans le tarif de l’entrée
Buvette et restauration sur place

Abbaye Notre-Dame d’Autrey 2, Rue de l’Abbaye 88700 Autrey Autrey 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.89.33 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.abbayedautrey.com »}]
Exposition vente de végétaux à l’Abbaye d’Autrey Fête des plantes Abbaye d’Autrey

L’Abbaye d’Autrey

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