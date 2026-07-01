Informations pratiques

Weiterswiller

Plantes à tout faire

Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Au fil d’une promenade, apprenez à reconnaître les plantes et leurs multiples usages.

Au fil d’une promenade, apprenez à reconnaître les plantes et leurs multiples usages comestibles, médicinales ou encore pour la teinture. Pensez à apporter un carnet et de quoi prendre des photos pour garder une trace de ces découvertes. Une petite dégustation viendra clôturer ce moment. .

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 7 72 32 60 60

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English :

As you take a walk, learn %E0 how to identify plants and their many uses.

L’événement Plantes à tout faire Weiterswiller a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre