Plantes à tout faire Weiterswiller
dimanche 26 juillet 2026 · Weiterswiller
Informations pratiques
Weiterswiller
Plantes à tout faire
Weiterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Au fil d’une promenade, apprenez à reconnaître les plantes et leurs multiples usages.
Au fil d’une promenade, apprenez à reconnaître les plantes et leurs multiples usages comestibles, médicinales ou encore pour la teinture. Pensez à apporter un carnet et de quoi prendre des photos pour garder une trace de ces découvertes. Une petite dégustation viendra clôturer ce moment. .
Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 7 72 32 60 60
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English :
As you take a walk, learn %E0 how to identify plants and their many uses.
L’événement Plantes à tout faire Weiterswiller a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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