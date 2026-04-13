Plantes comestibles – Sortie Panda Club – WWF Genève, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Plantes comestibles – Sortie Panda Club – WWF Genève Mercredi 27 mai, 13h00 Jardin Botanique de Genève

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T13:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T13:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Viens découvrir quelles sont les plantes que nous pouvons goûter! Partons ensemble à la cueillette des herbes et fleurs pour réveiller nos papilles… Lors de cette sortie, tu apprendras à reconnaître quelques plantes comestibles et nous concocterons ensemble une recette faite à base de plantes faciles à trouver dans la nature.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://events.wwf.ch/fr/plantes-comestibles-sortie-panda-club-geneve-4a6vVj1b5Z/overview »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Viens découvrir quelles sont les plantes que nous pouvons goûter!

WWF Genève