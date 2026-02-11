Plantes et Cie bergers, bergères Mauroux
Plantes et Cie bergers, bergères Mauroux samedi 24 octobre 2026.
Plantes et Cie bergers, bergères
Mauroux Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 23:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Journée pastorale avec le Département du Lot-Ecomusée de Cuzals/Association Foncière Pastorale Libre Quercy Ouest/ Association Transhumances en Quercy/ Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy/ Parc Géoparc Causses du Quercy
Journée pastorale avec le Département du Lot-Ecomusée de Cuzals/Association Foncière Pastorale Libre Quercy Ouest/ Association Transhumances en Quercy/ Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy/ Parc Géoparc Causses du Quercy
.
Mauroux 46700 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pastoral day with the Département du Lot-Ecomusée de Cuzals/Association Foncière Pastorale Libre Quercy Ouest/ Association Transhumances en Quercy/ Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy/ Parc ? Causses du Quercy Geopark
L’événement Plantes et Cie bergers, bergères Mauroux a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Cahors Vallée du Lot