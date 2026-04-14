Visite d’une petite église construite au moment de la révolution française et magnifiquement restaurée après plus de 3000 heures de labeur, Chapelle Saint Martin de las Oumettes, Mauroux

Visite d’une petite église construite au moment de la révolution française et magnifiquement restaurée après plus de 3000 heures de labeur 27 et 28 juin Chapelle Saint Martin de las Oumettes Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

En 1779, au moment où la France faisait face à une épidémie de dysenterie qui allait faire 175 000 morts et où le servage sur les domaines royaux était supprimé les habitants d’une petite commune du Gers achevaient de réaliser le souhait d’un natif du pays : François Claverie dit « Toulouze ». Ce dernier ayant fait fortune « aux Amériques » avait légué 15 000 livres tournois en 1729 à sa paroisse pour la construction d’une chapelle où serait dite tous les jours une messe basse pour le salut de son âme.

Cet édifice de style Régence est long de 21m et large de 7m, auquel est accolée une sacristie. Le clocher culmine à 12m. La nef unique, de forme régulière, comprend trois autels de pierre, surmontés chacun d’un tableau à l’huile, une belle tribune et des fonts baptismaux. Une chaire en bois sculpté y fut installée le 22 avril 1863. A partir de 2002 des travaux de consolidation en association avec la Fondation du Patrimoine et la Sauvegarde de l’art Français ont été entrepris par la commune afin de faire face au risque de dégradation du clocher et des fuites de la toiture et depuis deux tableaux ont été entièrement restaurés par des artistes mandatés par le Ministère de la Culture.

L’intérieur de l’édifice a été entièrement restauré avec plus de 3000 heures de labeur par Jean-Marie Broutée, artiste peintre professionnel qui a bénévolement repeint tous les murs en respectant les motifs et les couleurs imaginés par les anciens. Pour son travail titanesque il a été remercié dans les salons de la préfecture du Gers en recevant la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports, et de l’Engagement Associtif.

Trois messes ont déjà eté célébrées et cet édifice pourra comme dans le passé réunir les habitants des alentours pour des activités culturelles diverses. Ce bâtiment nous rassemble et sert de catalyseur aux initiatives en regroupant les générations et les couches sociales dans un même et unique but : transmettre aux générations futures l’héritage de nos anciens.

Chapelle Saint Martin de las Oumettes saint martin de las oumettes Mauroux 32380 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « asmo.32@orange.fr »}]

Monsieur Jean-Marie Broutée, peintre professionnel a réhabilité toutes les peintures intérieures de l’édifice en respectant scrupuleusement les motifs imaginés par les anciens. chapelle peinture