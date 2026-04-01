Plateau du cœur 8ème édition Les Noës-près-Troyes
Plateau du cœur 8ème édition Les Noës-près-Troyes samedi 25 avril 2026.
Les Noës-près-Troyes
Plateau du cœur 8ème édition
Stade de football des Noës Les Noës-près-Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La plateau du cœur c’est des rencontres sportives entre différents clubs de football du département de U9.
Et c’est aussi l’occasion de faire une collecte solidaire car joueurs, entraineurs et spectateurs peuvent, à la hauteur de leurs capacités, emmené des denrées non périssable (boîtes de conserve, riz, pâtes, gateaux secs, etc…) en faveur d’une association caritative de Les Noës-Près-Troyes.
Pour sa 8ème édition, le club de football des Noës vous donne rendez-vous le samedi 25 avril, de 9h30 à 12h au stade des Noës rue Vincent d’Indy, 10420 Les Noës-Près-Troyes. .
Stade de football des Noës Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est +33 3 25 75 40 35 mairie@lesnoes.com
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L’événement Plateau du cœur 8ème édition Les Noës-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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