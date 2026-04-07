Plateau fruits de mer Saint-Laurent-de-Céris
Plateau fruits de mer Saint-Laurent-de-Céris samedi 5 décembre 2026.
Saint-Laurent-de-Céris
Plateau fruits de mer
La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Plateau fruits de mer
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La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 17 33 74
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English :
Seafood platter
L’événement Plateau fruits de mer Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Charente Limousine
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