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Plateau fruits de mer Saint-Laurent-de-Céris

Plateau fruits de mer Saint-Laurent-de-Céris samedi 5 décembre 2026.

Adresse : La Fabrique

Ville : 16450 Saint-Laurent-de-Céris

Département : Charente

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Tarif :

Saint-Laurent-de-Céris

Plateau fruits de mer

La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Plateau fruits de mer
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La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 17 33 74 

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English :

Seafood platter

L’événement Plateau fruits de mer Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Charente Limousine

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