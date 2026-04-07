Saint-Laurent-de-Céris

Plateau fruits de mer

La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Plateau fruits de mer

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La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 17 33 74

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English :

Seafood platter

L’événement Plateau fruits de mer Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Charente Limousine