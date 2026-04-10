Saint-Laurent-de-Céris

Thé dansant

La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Thé dansant

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La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 56 05

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English :

Tea dance

L’événement Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Charente Limousine