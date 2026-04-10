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Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris

Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris dimanche 6 décembre 2026.

Adresse : La Fabrique

Ville : 16450 Saint-Laurent-de-Céris

Département : Charente

Début : dimanche 6 décembre 2026

Fin : dimanche 6 décembre 2026

Tarif : 11 11

Saint-Laurent-de-Céris

Thé dansant

La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Thé dansant
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La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 56 05 

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English :

Tea dance

L’événement Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Charente Limousine

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