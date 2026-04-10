Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris
Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris dimanche 6 décembre 2026.
Saint-Laurent-de-Céris
Thé dansant
La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Thé dansant
.
La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 56 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tea dance
L’événement Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Charente Limousine
À voir aussi à Saint-Laurent-de-Céris (Charente)
- Plateau fruits de mer Saint-Laurent-de-Céris 5 décembre 2026