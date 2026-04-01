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AGENDA · Saint-Laurent-de-Céris

Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris

dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Laurent-de-Céris

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
La Fabrique
Ville
16450 Saint-Laurent-de-Céris
Département
Charente
Tarif
11 11

Saint-Laurent-de-Céris

Thé dansant

La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Thé dansant
  .

La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 56 05  fortyvette@orange.fr

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English :

Tea dance

L’événement Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Charente Limousine

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