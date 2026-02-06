Playa Tour base de loisirs La Ferté Macé

Playa Tour

base de loisirs Boulevard de la Forêt d'Andaine La Ferté Macé Orne

2026-07-16

fin : 2026-07-16

2026-07-16

Organisé par l’UFOLEP.

Durant une étape, les participant.e.s des structures partenaires de l’UFOLEP et les estivants auront la possibilité de s’initier à de nombreux sports et de participer, seuls ou en famille à de multiples activités artistiques et culturelles.

Trois espaces proposeront

– des activités sportives sous la forme de tournois et de challenges en sports collectifs

– des activités éducatives via des jeux de société, des arts plastiques et de la lecture,- des activités douces et de bien être pour se reposer et se relaxer.

Pour sensibiliser le grand public aux bienfaits sur la santé d’une pratique physique et sportive régulière, de nombreux stands accueilleront des professionnel.le.s sur ces questions. .

