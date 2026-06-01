Playground, Place du 150ème, Genève

Playground Jeudi 13 août, 10h00 Place du 150ème

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T10:45:00+02:00

Fin : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T10:45:00+02:00

Playground, solo lunaire et chaleureux de Miguel Rubio, mêlant mât chinois et arts du cirque, avec un système d’accroches collaboratives. On en sort avec le sourire aux lèvres et le soleil au cœur. Le spectacle nécessite la participation active des spectateurs, qui soutiennent physiquement les éléments du décor, y compris un mât chinois de 8 mètres de haut. La relation entre le public et l’artiste est centrale, car la structure ne peut tenir sans leur aide.

Dès 3 ans.

Place du 150ème Place du 150ème Genève 1213 Genève

Spectacle de cirque acrobatique au mât chinois.

DR