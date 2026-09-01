UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Andeville

PLAYMOBIL EXPO VENTE Andeville

samedi 19 septembre 2026 · Andeville

PLAYMOBIL EXPO VENTE Andeville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 rue Jean Jaurès
Ville
60570 Andeville
Département
Oise
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif

Andeville

PLAYMOBIL EXPO VENTE

1 rue Jean Jaurès Andeville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Grande première sur la commune d’Andeville EXPOSITION ET VENTE DE PLAYMOBIL
Grande première sur la commune d’Andeville EXPOSITION ET VENTE DE PLAYMOBIL   .

1 rue Jean Jaurès Andeville 60570 Oise Hauts-de-France +33 6 60 32 88 69  didier.piersiela.chaigneau@andeville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A first for the town of Andeville: PLAYMOBIL EXHIBITION AND SALE

L’événement PLAYMOBIL EXPO VENTE Andeville a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

À voir aussi à Andeville (Oise)