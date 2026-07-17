Playtime, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Playtime Jeudi 23 juillet, 21h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:06:00+02:00

Fin : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:06:00+02:00

Séance présentée et précédée d’un mix sonore par Stéphane Garin en terrasse

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=EX59H »}]

Rétro tati – Comme de nombreux autres Parisiens, Monsieur Hulot a du mal à s’adapter à la modernité de la capitale, à y trouver sa place et à entretenir des rapports humains.