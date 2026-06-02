PLEASURE, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

PLEASURE Samedi 20 juin, 22h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T22:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T22:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Une entité – la InConey Island Society –, trois artistes libres, quatre jours pour créer, pour vivre sans temps mort et jouir sans entraves. Résultat : une performance qui réinterroge les mutations du plaisir et convoque des images fortes, du sideshow et du texte. Ici, on ne définit rien, on éprouve tout.

À partir de 16 ans

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Une performance qui réinterroge les mutations du plaisir et convoque des images fortes, du sideshow et du texte. Ici, on ne définit rien, on éprouve tout.

© Otomo De Manuel