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Plein jeux en famille Couleurs parasol Complexe sportif du Gotha Ancenis-Saint-Géréon

lundi 13 juillet 2026 · Complexe sportif du Gotha · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Complexe sportif du Gotha
Adresse
56 Rue des Maîtres
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Plein jeux en famille Couleurs parasol

Complexe sportif du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:30:00
fin : 2026-08-10 17:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-17

Venez partager un moment de jeu fun et complice en famille !
Au programme slackline, grands jeux en bois, jeux de précision, jeux d’orientation, …

Tout public.

Prévoir une tenue adaptée à la pratique sportive.   .

Complexe sportif du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07  sport@ancenis-saint-gereon.fr

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English :

Come join us for some fun and bonding time with your family!

L’événement Plein jeux en famille Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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