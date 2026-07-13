Plein jeux en famille Couleurs parasol Complexe sportif du Gotha Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Plein jeux en famille Couleurs parasol

Complexe sportif du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:30:00

fin : 2026-08-10 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-17

Venez partager un moment de jeu fun et complice en famille !

Au programme slackline, grands jeux en bois, jeux de précision, jeux d’orientation, …

Tout public.

Prévoir une tenue adaptée à la pratique sportive. .

Complexe sportif du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 sport@ancenis-saint-gereon.fr

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English :

Come join us for some fun and bonding time with your family!

L’événement Plein jeux en famille Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis