Plein-les-Watts Festival 2026, Parc Navazza-Oltramare, Genève

Plein-les-Watts Festival 2026 9 – 11 juillet Parc Navazza-Oltramare

Abonnement : 89 chf; billet journalier 35 chf (26 chf rabais AVS/AI/chômeurs/étudiants)

Prélocations (jusqu’au 30 juin) 27 chf/jour (rabais : 20chf) // abonnements : 75 chf (rabais : 56chf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Toutes les infos pratiques sur ce lien: pleinleswatts.ch

+12’000 festivalières et festivaliers

+300 musiciens & artistes

+ 20 foodtrucks & stands

Programme

Jeudi 9 juillet (portes à 18h)

18h30 – Les Steadies (FR)

19h45 – Barrington Levy (JAM)

21h30 – Nattali Rize (AUS)

22h45 – Richie Spice (JAM)

Vendredi 10 juillet (portes à 18h)

19h00 – Treesha (GER/KEN)

20h15 – Culture ft. Kenyatta Hill (JAM)

22h00 – KT Gorique (CH)

23h45 – Burning Spear (JAM)

Samedi 11 juillet (portes à 18h)

19h00 – Attic Foundation (CH)

20h15 – Israel Vibration & Roots Radics (JAM)

22h00 – Mister Gang (FR)

23h45 – Danakil (FR)

FIREMOOVE VIBES CORNER

Volodia, Sara Lugo, Grezou, Selecta Antwan, GC Sound, DJ Blitz, DJ Rahpha, DJ Miss LRA, DJ Toots, Bony Fly, Spice & Curls, Max Rubadub

Arts de rue & Animations

Cirque production, programme détaillé : pleinleswatts.ch

Parc Navazza-Oltramare Chemin de la Colline 2 1212 Lancy Genève 1213 Grand-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.pleinleswatts.ch/billetterie »}] [{« link »: « http://www.pleinleswatts.ch »}]

Durant 3 soirées, des artistes lives, de l’art de rue, des food trucks et stands d’artisanat satisferont vos oreilles, vos yeux et vos papilles !

GC Agency