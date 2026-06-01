Plein-les-Watts Festival 2026, Parc Navazza-Oltramare, Genève
Plein-les-Watts Festival 2026, Parc Navazza-Oltramare, Genève jeudi 9 juillet 2026.
Plein-les-Watts Festival 2026 9 – 11 juillet Parc Navazza-Oltramare
Abonnement : 89 chf; billet journalier 35 chf (26 chf rabais AVS/AI/chômeurs/étudiants)
Prélocations (jusqu’au 30 juin) 27 chf/jour (rabais : 20chf) // abonnements : 75 chf (rabais : 56chf)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Toutes les infos pratiques sur ce lien: pleinleswatts.ch
- +12’000 festivalières et festivaliers
- +300 musiciens & artistes
- + 20 foodtrucks & stands
Programme
Jeudi 9 juillet (portes à 18h)
- 18h30 – Les Steadies (FR)
- 19h45 – Barrington Levy (JAM)
- 21h30 – Nattali Rize (AUS)
- 22h45 – Richie Spice (JAM)
Vendredi 10 juillet (portes à 18h)
- 19h00 – Treesha (GER/KEN)
- 20h15 – Culture ft. Kenyatta Hill (JAM)
- 22h00 – KT Gorique (CH)
- 23h45 – Burning Spear (JAM)
Samedi 11 juillet (portes à 18h)
- 19h00 – Attic Foundation (CH)
- 20h15 – Israel Vibration & Roots Radics (JAM)
- 22h00 – Mister Gang (FR)
- 23h45 – Danakil (FR)
FIREMOOVE VIBES CORNER
Volodia, Sara Lugo, Grezou, Selecta Antwan, GC Sound, DJ Blitz, DJ Rahpha, DJ Miss LRA, DJ Toots, Bony Fly, Spice & Curls, Max Rubadub
Arts de rue & Animations
- Cirque production, programme détaillé : pleinleswatts.ch
Parc Navazza-Oltramare Chemin de la Colline 2 1212 Lancy Genève 1213 Grand-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.pleinleswatts.ch/billetterie »}] [{« link »: « http://www.pleinleswatts.ch »}]
Durant 3 soirées, des artistes lives, de l’art de rue, des food trucks et stands d’artisanat satisferont vos oreilles, vos yeux et vos papilles !
GC Agency
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