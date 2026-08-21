UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourdeaux

Pleure pas Bonhomme à la médiathèque de Bourdeaux, médiathèque de bourdeaux, Bourdeaux

samedi 14 novembre 2026 · médiathèque de bourdeaux · Bourdeaux

Pleure pas Bonhomme à la médiathèque de Bourdeaux, médiathèque de bourdeaux, Bourdeaux

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
médiathèque de bourdeaux
Adresse
bourdeaux
Ville
26460 Bourdeaux
Département
Drôme

Pleure pas Bonhomme à la médiathèque de Bourdeaux Samedi 14 novembre, 18h00 médiathèque de bourdeaux Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:15:00+01:00
Fin : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:15:00+01:00

C’est l’histoire d’un petit gars qui ne joue pas à être un homme, qui apprendra que sa faiblesse est sa force et trouvera sa place au soleil.
C’est l’histoire que j’aurai voulu entendre autrefois. Celle qui m’aurait dit : « Tes larmes sont belles. Aime les car elles sont une part de toi ».
C’est l’histoire… d’un Cendrillon.

médiathèque de bourdeaux bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Lodoïs racontera « Pleure pas Bonhomme » à la médiathèque de Bourdeaux. Venez nombreux-ses !

À voir aussi à Bourdeaux (Drôme)