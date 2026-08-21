Pleure pas Bonhomme à la médiathèque de Bourdeaux, médiathèque de bourdeaux, Bourdeaux
samedi 14 novembre 2026 · médiathèque de bourdeaux · Bourdeaux
Informations pratiques
Pleure pas Bonhomme à la médiathèque de Bourdeaux Samedi 14 novembre, 18h00 médiathèque de bourdeaux Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:15:00+01:00
Fin : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:15:00+01:00
C’est l’histoire d’un petit gars qui ne joue pas à être un homme, qui apprendra que sa faiblesse est sa force et trouvera sa place au soleil.
C’est l’histoire que j’aurai voulu entendre autrefois. Celle qui m’aurait dit : « Tes larmes sont belles. Aime les car elles sont une part de toi ».
C’est l’histoire… d’un Cendrillon.
médiathèque de bourdeaux bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Lodoïs racontera « Pleure pas Bonhomme » à la médiathèque de Bourdeaux. Venez nombreux-ses !
À voir aussi à Bourdeaux (Drôme)
- Forum des associations Bourdeaux 12 septembre 2026
- Marché gratuit Bourdeaux 12 septembre 2026
- Repair School Bourdeaux 12 septembre 2026
- Maison des petits ours Place de la Lève Bourdeaux 15 septembre 2026
- Bourdeaux Ludique Bourdeaux 20 septembre 2026