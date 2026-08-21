Pleure pas Bonhomme à la médiathèque de Bourdeaux, médiathèque de bourdeaux, Bourdeaux

Informations pratiques

Pleure pas Bonhomme à la médiathèque de Bourdeaux Samedi 14 novembre, 18h00 médiathèque de bourdeaux Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:15:00+01:00

Fin : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:15:00+01:00

C’est l’histoire d’un petit gars qui ne joue pas à être un homme, qui apprendra que sa faiblesse est sa force et trouvera sa place au soleil.

C’est l’histoire que j’aurai voulu entendre autrefois. Celle qui m’aurait dit : « Tes larmes sont belles. Aime les car elles sont une part de toi ».

C’est l’histoire… d’un Cendrillon.

médiathèque de bourdeaux bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Lodoïs racontera « Pleure pas Bonhomme » à la médiathèque de Bourdeaux. Venez nombreux-ses !