Pliages de livres Pirou Maison du jardinier Pirou
jeudi 20 août 2026 · Maison du jardinier · Pirou
Informations pratiques
Pirou
Pliages de livres Pirou
Maison du jardinier Le Pont Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 15:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Cet été, la médiathèque de Pirou s’installe dans le parc du jargon des oies !
En attendant l’ouverture du bâtiment en septembre, nous vous proposons des activités gratuites, pour petits et grands, tout au long de l’été.
Le jeudi 20 août, venez participer à un atelier créatif. Venez découvrir le pliage de livres et voir, au fil du temps, l’animal qui se dessine.
Nous demandons que les enfants soient accompagnés d’une personne majeure durant les activités.
Partagez l’info autour de vous !
Réservation conseillée mediatheque.pirou@gmail.com / 02 33 46 25 64
Rendez-vous à la maison du jardinier. .
Maison du jardinier Le Pont Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 25 64 mediatheque.pirou@gmail.com
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English : Pliages de livres Pirou
L’événement Pliages de livres Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-08-04 par Côte Ouest Centre Manche
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