Plongée au cœur du métier de restaurateur de patrimoine, L’atelier Lemaire, Parçay-Meslay

Informations pratiques

Plongée au cœur du métier de restaurateur de patrimoine 19 et 20 septembre L’atelier Lemaire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis 160 ans, l’atelier Langlois Tapisserie n’a de cesse de développer et sauvegarder son savoir-faire dans le domaine de la restauration-conservation de tapisseries, tapis, textiles et dans celui de la reproduction de tapisseries aux points.

En 2012, Carole Redais restauratrice experte en tapisseries, rejoint l’équipe Langlois et acquiert en 2015 la célèbre manufacture.

Passionnée et respectueuse de son histoire et de son travail, Carole Redais entend assurer sa continuité.

Formée à l’École Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, Carole dispose d’une grande expérience développée au sein d’ateliers de renom en région parisienne.

Ses 25 années d’expertise et de référence dans le domaine de la tapisserie et du textile garantissent un savoir-faire et un travail de qualité.

En 2019, Carole Redais se rapproche de la ville de ses études : Aubusson et travaille en partenariat avec Jean-Marie Dor, restaurateur depuis 40 ans. Cette collaboration motivera Carole à établir un second établissement chez Jean-Marie.

Habilitée à travailler pour les Musées de France depuis 2003, Carole RDAIS affiche des interventions dans de nombreuses institutions et de nombreux privés.

Références : Citat Aubusson, Château de Pau, Sully-sur-Loire, Clos-Lucé, Amboise, Langeais, Dampierre, Cheverny, Rigny-Ussé

L’atelier Lemaire 6 rue des Aéronefs, 37210 Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 82 11 49 50 L’atelier Lemaire restaure des meubles d’art depuis plus de 20 ans. Notre atelier est empreint d’histoire de par:

– les différentes époques des meubles

– nos machines pour certaines très anciennes.

– l’histoire que transportent les meubles

Notre atelier permet aux meubles de traverser le temps et de transporter avec eux l’histoire. Parking sur place.

Depuis 160 ans, l’atelier Langlois Tapisserie n’a de cesse de développer et sauvegarder son savoir-faire dans le domaine de la restauration-conservation de tapisseries.

Carole redais